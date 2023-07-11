محافظ الفيوم يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ.. تتعامل مع الأزمات سريعا

تستعد محافظة الفيوم، لافتتاح مركز تحكم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وهو الأول من نوعه في الإقليم، والذي يربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية من خلال مركز رئيسي، مع غرف عمليات فرعية في كل محافظة، وذلك باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

وأوضح معاون محافظ الفيوم، في بيان صحفي، أنّ المركز يعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة، فضلًا عن سرعة التعامل مع الطوارئ، وأيضًا الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.

تفقد المبنى تمهيدًا لافتتاحه

وفي إطار استعدادات المحافظة لافتتاحه، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، تمهيدًا لافتتاحه، وذلك بحضور المهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، وحسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

تلافي بعض الملاحظات في التجهيزات

وأكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمركز، سرعة تلافي بعض الملاحظات في أعمال التجهيزات التي يجري تنفيذها، تمهيدًا لدخول مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن، موجهًا بطلاء الواجهة لجزء من المبنى الملاصق للمركز، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للموقع بشكل عام، وذلك قبل افتتاح المركز بشكل رسمي.