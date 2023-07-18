تشييع جثامين 5 أشخاص من أسرة واحدة بالشرقية.. «ضحايا انهيار عقار القاهرة»

شيع أهالي قرية الحجاجية التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، جثمان أب وطفليه وشقيقته وابنتها، من ضحايا حادث العقار المنهار بعزبة مكاوي في حدائق القبة بالقاهرة.

أهالي فاقوس يودعون المتوفيين

وشارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي قرية الحجاجية ومركز فاقوس، في مشهد يعكس الوداع المؤلم للأسرة الراحلة، التي اتصفت بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وقال إبراهيم محمد، أحد أقارب المتوفيين، إنهم فوجئوا بخبر انهيار عقار القاهرة، ووفاة نسيبه محمد عبده منصور، 37 عاما، إمام وخطيب مسجد، وزوجته ممرضة، وطفليهما 9 سنوات و5 سنوات، وشقيقته وابنتها، مشيرا إلى أن جميع الأهالي شعروا بالحزن وتجمعوا أمام منزل عائلة المتوفيين، انتظارا لوصول الجثامين لتشييعهم لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

ولفت في حديثه مع «الوطن» إلى أنه جرى دفن زوجة الامام في مسقط رأسها بالقاهرة، بينما الباقين في قرية الحجاجية.

وأوضح «محمد» إلى أن الإمام والمتوفيين جميعا زاروا والدته وأقاربهم في القرية يوم الجمعة الماضي، منوها إلى أنهم كانوا يستعدون للانتقال إلى شقة جديدة، ويعملون على تجيهزها إلا أن وفاتهم المنية.

بلاغ بانهيار عقار في حدائق القبة

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، فجر يوم الاثنين، بلاغًا بانهيار العقار 6 - حارة نصر حرش من شارع الخليج المصري، عزبة مكاوي، بحي حدائق القبة، وأسفر الحادث عن 9 حالات وفاة ومصاب.