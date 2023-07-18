ضعف المياه عن مدينة البداري بأسيوط لتنفيذ أعمال صيانة محطة المرشحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن ضعف المياه عن مدينة البداري بأسيوط، نتيجة إيقاف المحطة المرشحة بالمدينة لأعمال الصيانة.

ضعف المياه بالأدوار العليا

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، ضعف المياه بالأدوار العليا دون انقطاعها نتيجة إيقاف المحطة المرشحة بالبداري، وذلك لأعمال تغيير قطع داخل غرفة محابس خط العكرة بجوار المروقات، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم، ولمدة 6 ساعات.

توفير سيارات مياه للمواطنين

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس علي الشرقاوي، أنه سيتم التعامل مع الأزمة وتغطية المناطق المتأثرة بضعف المياه، بسيارات مياه شرب نقية للمواطنين حال الحاجة إليها.

استقبال فريق الدعم الفني

وفي سياق آخر استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، أعضاء فريق عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، وتم متابعة ما تم تنفيذه في الاجتماع الدوري الذي يجريه الفريق للمتابعة والتقييم المرحلي للمشروعات، وتدريب مشغلي برنامج ماكسيمو Maximo Ibm لاتباع أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفنية للأصول والصيانة.