رئيس «المنشآت السياحية»: ارتفاع نسب إشغال مطاعم القاهرة والجيزة لـ80%

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المطاعم السياحية الثابتة والنيلية بالقاهرة والجيزة حاليا تتراوح ما بين 75 إلى 80%، مشيرا إلى أن نسب إشغال مسارح المنوعات «الملاهى الليلية» وصالات الديسكو خلال الأسبوع الجاري تراوحت ما بين 80 إلى 85%، لافتا إلى أن تلك النسب سترتفع بشكل تدريجي خلال الفترة المتبقية من الشهر الجاري لتصل إلى أكثر من 90%.

زيادة نسب إقبال الرواد على المطاعم والمنشآت السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في زيادة نسب إقبال الرواد على المطاعم والمنشآت السياحية ولا سيما الموجودة بالقاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن غالبية السياح العرب يحرصون خلال تواجدهم بالمقصد السياحي المصري على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية.

السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الصيف

وأشار إلى أن السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر خلال الموسم السياحي الصيفي الحالي، تليها ليبيا والإمارات والكويت، موضحا أن السياح العرب يمثلون أكثر من 80% من رواد المطاعم والمنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة خلال فصل الصيف، منوها بأن نحو 90% من المطاعم السياحية موجودة في نطاق القاهرة الكبرى.