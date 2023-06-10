غرفة المنشآت السياحية تطالب بمد مواعيد عمل المطاعم

طالب محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بمد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الصيف، وذلك لزيادة الحركة السياحية من الدول العربية وتعظيم الإيرادات المحققة، وذلك بناء على رغبات شركات السياحة العربية المنظمة لرحلات إلى مصر.

وأشار «فتحي» إلى دراسات أجرتها بعض شركات السياحة العربية الموجودة في دول الخليج والتي تنظم رحلات إلى مصر، وأكدت أن مد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية دون تحديد موعد للإغلاق سيزيد من أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر بنسبة تزيد عن 50%. وأشار إلى أن تعليقات السياح العرب على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الشريحة الكبرى التي تزور مصر من السياح العرب تعشق السهر، وتعتبر مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية هي أحد أهم محددات قرار السفر إلى أي من الدول السياحية الراغب في زيارتها.

- الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية حاليا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بالرغم من أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية حاليا تسير بشكل جيد إلا أننا يمكننا زيادة أعداد السياح بنسبة أكبر اذا ما فتحنا مواعيد غلق المنشآت والمطاعم السياحية ولاسيما في فصل الصيف، لافتا إلى أنه حال تم اتخاذ مثل هذا القرار فإن الايرادات المحققة من صناعة السياحة ستتعاظم بنسبة كبيرة.

- السياحة الترفيهية

وتابع: «يمكن إعفاء المنشآت التي تقدم سياحة ترفيهية كمسارح المنوعات وصالات الديسكو من مواعيد الإغلاق، خاصة أن مواعيدها حاليا في الساعة 4 فجرًا لا يتناسب مع طبيعة الرواد القادمين إليها ولاسيما خلال فصل الصيف».

وأوضح أنه يجب وضع متطلبات وآليات جذب السائح العربي في عين الاعتبار، خاصة أن الدولة لا تمانع في تنفيذ أي قرار يخدم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتعمل بكل جد لزيادة أعداد السياح والإيرادات المحققة من قطاع السياحة، مشيرا إلى أن السياحة العربية هامة جدا لمصر للعديد من الأسباب لعل أهمها أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، إضافة إلي أنه يكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام.