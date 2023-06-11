لماذا تطالب المنشآت السياحية بمد مواعيد عمل المطاعم؟.. السياح العرب السبب

طالبت لجنة السياحة الترفيهية، بمد عمل المنشآت والمطاعم السياحية خلال فصل الصيف، وذلك لزيادة الحركة السياحية من الدول العربية، وذلك بناء على رغبات شركات السياحة العربية المنظمة لرحلات إلى مصر.

زيادة نسبة الإقبال بـ 50%

ووفقاً لمحمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن هناك دراسات أجرتها بعض شركات السياحة العربية الموجودة في دول الخليج والتي تنظم رحلات إلى مصر، وأكدت أن مد مواعيد عمل المنشآت والمطاعم السياحية دون تحديد موعد للإغلاق سيزيد من أعداد السياح العرب الوافدين إلى مصر بنسبة تزيد عن 50%، وأشار إلى أن تعليقات السياح العرب على أشهر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد هذا الاتجاه.

السياح العرب يعشقون السهر

وأشار إلى أن الشريحة الكبرى التي تزور مصر من السياح العرب تعشق السهر، وتعتبر مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية هي أحد أهم محددات قرار السفر إلى أي من الدول السياحية الراغب في زيارتها.