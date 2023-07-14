«المنشآت السياحية»: نسب إشغال المطاعم سترتفع خلال النصف الثاني من يوليو

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إجازات عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الكافيهات السياحية وذلك لتناول المشروبات والوجبات السريعة، لافتا إلى أن ملائمة أسعار المشروبات للشريحة الكبرى التي توجد بالمنشآت السياحية كان السبب الرئيسي في زيادة نسب الإقبال على الكافيهات، موضحا أن نسب إشغال المطاعم السياحية الثابتة خلال عيد الأضحى لم تتعد حاجز الـ50%.

الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية

وأضاف لـ«الوطن» أن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية ستبدأ فى الارتفاع بداية من النصف الثانى من الشهر الجاري، وذلك بسبب التدفقات السياحية القادمة من الدول العربية، موضحا أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر يحرصون خلال وجودهم بمصر على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية.

نسب إشغال المطاعم خلال الشتاء

وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بالدلتا ومدن القناة إلى أن نسب إشغال المطاعم ستظل مرتفعة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، موضحا أن نسب إشغال المطاعم السياحية الموجودة بالقاهرة والجيزة تتراجع قليلا خلال فصل الشتاء، فيما تشهد إرتفاعا بكل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة خلال ذات الفترة.