«المنشآت السياحية»: نسب إشغال المطاعم خلال يومي الخميس والجمعة تصل لـ90%

قال محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المطاعم والفنادق خلال يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تتراوح ما بين 85 إلى 90%.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن ذروة الإقبال على الفنادق ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس 2023، ونسب الإقبال الحالية على المنشآت السياحية ستستمر، وفق تلك المعدلات بل ستشهد ارتفاعا تدريجيا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح أن زيادة الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية بداية من الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي كانت السبب الرئيسي في زيادة نسب الإشغال الحالية بكل المنشآت السياحية سواء المطاعم الثابتة أو العائمة، فضلا عن الكافيهات ومسارح المنوعات وصالات الديسكو، لافتا إلى أن

ذروة الإقبال ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس

وأشار إلى أن الإقبال الكبير من الرواد سواء المصريين أو العرب ينصب بنسبة كبيرة على المنشآت السياحية التي تقدم فقرات ترفيهية وغنائية متنوعة، موضحا أن كل المطاعم السياحية أعدت أطباقا غذائية جديدة وبرامج غنائية وترفيهية مختلفة لجذب الرواد لزيارتها خلال هذا الصيف.