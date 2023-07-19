محمد أنور: صوَّرنا أغنية اختياراتي في اليونان.. ومفاجأة مع أكرم حسني

تحدث الفنان محمد أنور عن نجاح أغنية اختياراتي للفنان أحمد سعد، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يعرض حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، خصوصًا أنّ الأغنية حققت ما يقرب من 15 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

محمد أنور يتحدث عن أغنية اختياراتي

وقال محمد أنور، لـ«الوطن»، إنّ أغنية اختياراتي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للجمهور، ووجود الفنان أحمد سعد كان إضافة كبيرة للفيلم، مشيرا إلى أنهم صوروا الأغنية في اليونان وكانت كواليسها ممتعة مؤكدا أنّ هناك مفاجأة أخرى بأغنية جديدة من غناء الفنان أكرم حسني، أعتقد أنه سيتم طرحها، خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم مستر إكس

ويشارك أيضا في فيلم «مستر أكس» رفقة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، ورحاب الجمل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ.