رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمد أنور: صوَّرنا أغنية اختياراتي في اليونان.. ومفاجأة مع أكرم حسني

كتب:

ضحى محمد
07:28 ص | الأربعاء 19 يوليو 2023
محمد أنور

محمد أنور

تحدث الفنان محمد أنور عن نجاح أغنية اختياراتي للفنان أحمد سعد، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي يعرض حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى، خصوصًا أنّ الأغنية حققت ما يقرب من 15 مليون مشاهدة على «يوتيوب».

محمد أنور يتحدث عن أغنية اختياراتي

وقال محمد أنور، لـ«الوطن»، إنّ أغنية اختياراتي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة للجمهور، ووجود الفنان أحمد سعد كان إضافة كبيرة للفيلم، مشيرا إلى أنهم صوروا الأغنية في اليونان وكانت كواليسها ممتعة مؤكدا أنّ هناك مفاجأة أخرى بأغنية جديدة من غناء الفنان أكرم حسني، أعتقد أنه سيتم طرحها، خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم مستر إكس

ويشارك أيضا في فيلم «مستر أكس» رفقة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس أوس، ورحاب الجمل، وبيومي فؤاد، ومحمود حافظ.

اقرأ المزيد:

محمد أنور: مشهد الحريق في «البعبع» كان حقيقيا وأصاب جسدي

بعد نجاح مستر إكس والبعبع.. محمد أنور يكشف عن خطته الفترة المقبلة

محمد أنور: «فورمة» جسمي سبب ترشيحي لفيلم «مستر إكس»

محمد أنور: أنا وأصحابي فتحنا مشروع أحذية وفشلنا.. بنبيعها لبعض (فيديو)
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.