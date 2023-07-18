محمد أنور: أنا وأصحابي فتحنا مشروع أحذية وفشلنا.. بنبيعها لبعض (فيديو)

كشف الفنان محمد أنور، عن فتحه مشروعا رفقة أصدقائه، بجانب مهنة التمثيل، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه فشل في النهاية.

محمد أنور يكشف فتحه مشروع بجانب التمثيل

قال محمد أنور أثناء ندوة «الوطن»، إنه قرر رفقة الفنان محمد عبد الرحمن والفنان مصطفى خاطر، فتح مشروع أحذية، لكن المشروع فشل في النهاية، ولم نستطع بيع البضاعة، حتى أصبحنا نشتريها من أنفسنا، حتى نعوض جزء صغير من الخسارة.

انتعاشة فنية لمحمد أنور

وفى سياق آخر يعيش محمد أنور، حالة من الانتعاشة الفنية، خلال الفترة الحالية، إذ يشارك فى عملين خلال موسم عيد الأضحي المبارك المنقضي، أولهما «البعبع»، الذي تدور أحداثه حول تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم.

ويشارك أيضا في فيلم «مستر أكس» رفقة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، محمود حافظ.