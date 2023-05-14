جامعة الدلتا التكنولوجية توقع مذكرة تفاهم لتأهيل الطلاب في مجال الطاقة الشمسية

وقع الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مذكرة تفاهم مشترك مع المهندس حازم نبيل عبدالرازق رئيس مجلس إدارة شركة جيت سولار للطاقة الشمسية للتعاون الأكاديمي والتدريبي والبحث العلمي.

توسيع قاعدة التعاون

يأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتوسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات والرؤي مع الهيئات المختلفة، وذلك سعيًا من الجامعة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق احتياجات السوق العالمية من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

تدريب الطلاب في الطاقة الشمسية

يتضمن التعاون تدريب وتأهيل الطلاب على التطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة الشمسية، إضافة إلي المجالات الصناعية والخدمية والتعليمية ومجالات تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتطبيقاتها وتقنياتها، فضلا عن تبادل الخبرات والبحوث العلمية بين الجانبين.

كما يتضمن التعاون تنظيم وعقد ورش عمل مشتركة وأنشطة تدريبية في النواحي العلمية والتدريبية والتقنية وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون والمشاركة والمتابعة لكافة المراحل البحثية ومشروعات التعاون المشترك، وإتاحة الفرصة لتعيين الطلاب الأوائل والمميزين من خريجي الجامعة، وكذلك استغلال الإمكانيات المتاحة لدي الجانبين.

أكد الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، أن توسيع قاعدة التعاون يأتي في إطار توجه الدولة المصرية بالعمل مع شركاء الصناعة والمؤسسات المختلفة، بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل، وحاجة مصر من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاعات المختلفة، مشيرًا إلي حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية لطلابها؛ لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل وامتلاك مهارات ووظائف المستقبل.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية للمعامل والورش الخاصة ببرنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تواكب الجامعات العالمية وتناسب التعليم التكنولوجي،بالإضافة إلي الخلايا الشمسية الموجودة ونماذج توربينات الرياح والتي تؤكد حرص الجامعة على دعم استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة.