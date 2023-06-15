رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يدير حوارا مع الطلاب داخل لجان الامتحانات

أجرى الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، جولة تفقدية للجان في آخر أيام اختبارات العام الدراسي 2022 / 2023 رافقه الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة.

الالتزام بضوابط أداء الاختبارات

وخلال جولته، اطمأن الدكتور كشك على الالتزام بضوابط أداء الاختبارات، وتواجد رؤساء اللجان وانتظام حضور الملاحظين داخل اللجان، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير المناخ الملائم وكافة الخدمات اللوجستية للطلاب لأداء الاختبارات.

وتابع الدكتور كشك أعمال التصحيح والكنترول، ووجه بسرعة رصد نتائج الطلاب، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة حرصت على متابعة الاختبارات بصورة مستمرة.

امتحانات الجامعات 2023

كما أجرى الدكتور كشك حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات ومدى تنوعها واتفاقها مع المنهج، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

وفي السياق ذاته، شدد الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، بشأن الالتزام بالخريطة الزمنية لامتحانات التيرم والإسراع في تصحيح أوراق إجابات الامتحانات للتيرم واعلان نتائجها في أسرع وقت وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.