فتح باب التقديم لأبناء الطود والزينية والقرنة في معاهد التمريض بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، فتح باب التقديم بمعهد رعاية تمريض حورس «بنين وبنات» لطلبة الشهادة الإعدادية من مراكز المدن التي لا يوجد بها معاهد تمريض، وهي الطود والزينية والقرنة، وذلك بمجموع 260 درجة بشكل مبدئي، ووفق الشروط المعلنة والموضحة، ولحين انتهاء كراسات الشروط التقديم يوميا وطوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية مساء.

شروط التقديم في معاهد التمريض بالأقصر

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر شروط التقديم على النحو التالي:

- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

-الحصول على الشهادة الإعدادية في ذات عام التقدم.

- أن يكون المتقدم من نفس أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- اجتياز الاختبارات في الإملاء واللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز كشف الهيئة والاختيار النفسي بنجاح.

- لياقة الكشف الطبي بواسطة اللجان الطبية (كشف نظر، كشف باطنة، اختبار مخدرات).

رسوم سحب الملف لا ترد

- المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه لكل صف دراسي، ورسوم سحب الملف 750 جنيها (لا ترد).

- يتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق واختبار القبول.

- يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة، بخلاف المراكز المذكورة.

- يتم استلام كراسة الشروط عن طريق ولي الأمر.