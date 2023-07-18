إصابة شخص في حادث تصادم بالشرقية

أصيب شخص في حادث تصادم على طريق قرية «هرية رزنة» أمام المرور بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ونُقل المصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي، فيما حُرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

حادث تصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار الجامعي، باستقبالها شخص مصاب بإصابات متنوعة، جراء اصطدام سيارة ملاكي به.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، والاطمئنان على المصاب، فيما حُرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، وأُخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها.

رفع آثار الحادث

من جهتها، قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة من الطريق.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة الشرقية حادث انقلاب سيارة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم الى مستشفى العاشر الجامعي لتقديم الإسعافات الأولية لهم.