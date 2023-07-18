مراسل «DMC»: منطقة أرينا تشهد تجهيزات ضخمة لاستقبال حفل تامر حسني

استعرض برنامج «الأخبار»، والمُذاع عبر فضائية DMC، تقريرا تلفزيونيا بشأن الاستعدادات والتجهيزات لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك تحت عنوان «مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي يواصل فعالياته التي تستمر حتى 26 أغسطس المقبل».

الشواطئ الخلابة بالعلمين الجديدة

وقال محمد سعد، مراسل قناة «DMC»، إن الشواطئ الخلابة أهم ما يميز مدينة العلمين الجديدة، لذلك هناك إقبالا كبيرا للغاية على المدينة، متابعا: «سنشهد إقبال جماهيري ضخم خلال الأيام المقبلة لحضور حفل (العالم علمين) فضلا عن الاستمتاع بالمدينة الجديدة».

وأضاف «سعد»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة، عبر فضائية «DMC»، أنّ منطقة أرينا تشهد استعدادات وتجهيزات كبيرة للغاية من أجل استقبال حفل الفنان تامر حسني خلال مهرجان العلمين الجديدة، والذي من المقرر عقده 21 يوليو المقبل.

حفلات فنية ومنافسات رياضية بالعلمين الجديدة

وأشار إلى العلمين الجديدة ستشهد العديد من الحفلات لعدد من الفنانين مثل الموسيقار عمر خيرت وإليسا ونانسي عجرم وراغب علامة وفريق كايروكي فضلا عن حفل الرابر العالمي روس إلى جانب سباق السيارات وعروض طائرات الـRC والجودو العربية والبدل، يأتي ذلك فضلا عن المسابقات الرياضية كالترايثلون الذي يضم 3 رياضات «السباحة والجري وركوب الدراجات».

وأكد، ان كبرى شركات تنظيم الحفلات في مصر والوطن العربي تشارك في تنظيم مهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين»، وتقدم الفعاليات في 3 مناطق، هي «North Square، أرينا، الممشى اليساحي والأبراج الشاطئية».