مصرع شاب بصعق كهربائي أثناء حفر طلمبة مياه في المنوفية

خيّمت حالة من الحزن الشديد علي أهالي مركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد مصرع شاب بصعق كهرباىي أثناء العمل في حفر طلمبة مياه بإحدى قرى المركز.

ونُقل الشاب إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه فارق الحياة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب بصعق كهربائى في مركز تلا

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين أن المتوفى شاب يبلغ من العمر 28 عاما، وتوفى بصعف كهربائي أثناء العمل في حفر طلمبة مياه، بالقرب من الضغط العالي.

وبسؤال أسرة المتوفى، أكدوا نفس الأقوال المذكورة في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق.

تشييع جثمان الشاب إلى مثواه الأخير

وشيّع أهالي قرية «بمم» التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، جثمان الشاب المتوفى إلى مثوله الأخير، بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، وحُرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة شئونها في القضية.

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب صعقا بالكهرباء أثناء العمل علي حفر طلمبة مياه بقريم «بمم» بدائرة المركز، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.