إزالة 94 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالدقهلية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في مراكز المحافظة، وتم إزالة 82 حالة تعد على أراضي الدولة منذ بداية المرحلة الثالثة للموجة 21، والتي تستمر حتى 28 يوليو.

إزالة التعديات على أراضي الدولة

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان لها، أن الحملات أسفرت عن إزالة إصدار 12 قرار إزالة بمساحة 826 مترا مربعا، تضمنت 11 قرار تعدي على أملاك الدولة ولاية النيل والري، وقرار تعدي على الرقعة الزراعية بمراكز المنصورة وميت غمر والمنزلة.

كما تم تنفيذ 82 قرار إزالة بينها 73 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، وتشمل 68 قرار إزالة تعدي بالبناء بمساحة 1824 متر مربعا و5 قرارات إزالة تعدي بالزراعة على مساحة 20 سهما وقيراط، بالإضافة إلى 9 حالات تعديات على الرقعة الزراعية بمساحة 1830 مترا مربعا.

تشكيل غرفة متابعة لإزالة التعديات

وأوضحت المحافظة أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.