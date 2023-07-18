قناة «القاهرة الإخبارية»: مقتل 2 وإصابة 7 في انفجار بباكستان

قال مسؤولون بالشرطة الباكستانية، إن تفجيرًا انتحاريًا وقع بالقرب من سيارة تابعة لقوات شبه عسكرية، في مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، اليوم، أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما المهاجم، وإصابة عدد آخر.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن حركة الجهاد الباكستانية حديثة النشأة، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وقال مسؤول كبير في الشرطة- طلب عدم نشر اسمه- إن الهجوم أسفر عن «شهيد وسبعة جرحى لكن جميعهم في حالة مستقرة».

مقتل 12 من جنود الجيش الباكستاني

وقال البروفيسور شهزاد أكبر خان، المدير الطبي لمجمع حياة آباد، إن المستشفى استقبل شخصين أصيبا في هذا الانفجار وكليهما في حالة مستقرة، وأضاف أن باقي المصابين جرى نقلهم إلى مستشفى آخر، وقالت الشرطة إن الانفجار كان هجومًا انتحاريًا استهدف عربة تابعة لقوات الحدود شبه العسكرية في بيشاور.

وعبّر الجيش الباكستاني، الجمعة الماضي، عن بالغ القلق من وجود ملآذات آمنة للمتشددين في أفغانستان المجاورة، وهدد «برد حاسم» بعد يومين من مقتل 12 من جنوده في هجومين، كما هاجمت الجماعة الأسبوع الماضي قاعدة عسكرية في إقليم بلوخستان بجنوب غرب البلاد.