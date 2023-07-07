مقتل 8 أطفال في انهيار أرضي بسبب أمطار باكستان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن ثمانية أطفال لقوا حتفهم في انهيار أرضي في شمال باكستان، وقع إثر هطول أمطار موسمية بينما كانوا يلعبون، وقبل عام، شهدت باكستان فيضانات تسببت في فوضى ودمار في البلاد.

وذكر المسؤولون أن الانهيار الأرضي وقع في منطقة شانجلا النائية، مساء أمس الخميس، وأن أعمار الأطفال الذين قتلوا تتراوح بين 12 و15 عامًا، فيما قال سناء الله خان المسؤول عن وحدة الطوارئ بالمنطقة لـ«رويترز»، إن نحو 15 طفلًا أقاموا ملعبًا للكريكيت بالقرب من صخرة رملية انهارت بعد موجة من الأمطار ما أدى لدفنهم تحتها.

وأضاف أن فرق الإنقاذ المحلية، التي انضم إليها الجيش الباكستاني فيما بعد، انتشلت ثماني جثث بعد جهود استمرت لساعات، وأصيب طفل بجروح خطيرة بينما لم يصب الباقون بأذى، وتسببت أمطار موسمية هطلت بمعدل أكبر من المعتاد إضافة إلى ذوبان جليد في باكستان الموسم الماضي في فيضانات غير مسبوقة من سلاسل الجبال في الشمال إلى السهول في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1700 وتشريد الملايين وتكبيد البلاد خسائر بمليارات الدولارات.