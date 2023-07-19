تراجع في سعر طن الأرز الشعير بقيمة 300 جنيه

سجَّل سعر طن الأرز الشعير تراجعاً جديداً للأرز رفيع الحبة، وذلك وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر، حيث شهد الأرز الشعير عريض الحبة حركة تراجع، أمس الثلاثاء، كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بواقع 13 ألفاً و700 جنيه، وسط تراجع بلغ نحو 300 جنيه لكل طن مباع.

تراجع في سعر طن الأرز الشعير لعريض ورفيع الحبة

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، قد شهد تراجعاً للأرز الشعير عريض ورفيع الحبة، ليصب ذلك بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 14 ألفاً و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 200 جنيه لكل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ13 ألفاً و700جنيه، وسط تراجع بلغ 300جنيه لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير أمس الثلاثاء

وأشار «حاتم» إلى أن سعر طن الأرز الشعير بالأمس، قد سجل حركة بيع وتداول على نطاق كبير، لافتاً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان من المنزرع من محصول الأرز الشعير بنحو 82%، وذلك على مستوى المساحات المنزرعة من الأرز في محافظات الجمهورية من العام الجاري 2023.