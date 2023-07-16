هبوط كبير في سعر طن الأرز الشعير اليوم.. و«رفيع الحبة» بـ14 ألف جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعاً جديداً، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتى محافظات الجمهورية، حسبما ذكر حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ.

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة سجل 14ألف جنيه، بتراجع 650 جنيها لكل طن مباع.

تراجع في سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

وكشف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن سعر طن الأرز الشعير تراجع في صنفي عريض ورفيع الحبة، ليعود ذلك بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في محافظات الوجهين البحري والقبلي، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ15 ألفاً جنيه، بتراجع 100 جنيه لكل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 14 ألف جنيه، بتراجع 650 جنيهاً.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد والمنزرع

وأوضح «حاتم» أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجع مع اقتراب موسم حصاد الأرز في غضون شهر من اليوم، مشيراً إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية تنتجان من محصول الأرز الشعير بنحو 82%، على مستوى المحافظات.