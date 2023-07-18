«تعليم كفر الشيخ» تكرّم الطلاب أعضاء غرف عمليات الثانوية العامة

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والرائد العام لاتحاد طلاب كفر الشيخ، الطلاب أعضاء غرف عمليات الثانوية العامة، والطلاب أعضاء الغرفة الرئيسية بالمديرية، إضافة إلى فتحية محروس موسى، مسؤول غرفة الاتحادات الطلابية.

تشكيل غرفة عمليات الثانوية العامة من الطلاب

وقال «عبد الله»، إن تشكيل الغرف جاء بناءً على موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خطة الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية والتي تضمنت تشكيل غرفة عمليات الثانوية العامة من الطلاب أعضاء مجلس اتحاد الطلاب للعام الدراسي 2022-2023.

حوار مفتوح مع الطلاب

وأضاف «عبد الله»، أنّه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية من الطلاب أعضاء مجلس اتحاد الطلاب، كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية، مشيراً إلى أنّه دار حوار مفتوح مع الطلاب حول الدروس المستفادة من المشاركة في هذه الأعمال وأهم المعوقات والمواقف التي واجهتهم في أداء مهامهم، مثنياً على الاتحادات الطلابية ودورها التربوي، موجهاً الشكر للطلاب على أدائهم طوال فترة الامتحانات.

وأشاد «عبد الله»، بالمهام التي مارستها الغرف الفرعية، من تواجد أعضاء الغرف أمام اللجان بعد الانتهاء من الامتحانات لبحث ما تواجهه من مشكلات، مع منع دخول أعضاء الغرفة داخل اللجان أثناء أداء الامتحان، وعدم الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية تخص الامتحانات، فضلاً عن قيام غرفة الإدارات بإعداد تقارير ورفعها إلى المديرية، لافتاً أنّ الغرفة الرئيسية بدورها برفع تقارير إلى الغرفة المركزية بالاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.