وظائف جديدة في «تعليم كفر الشيخ».. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وتشمل وظائف الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية والتوجيهات الفنية بمستوياتها، ومدير إدارة تعليمية، ووظائف الإدارة المدرسية، وظائف التوجيهات المدرسية، ووظائف التوجيهات الفنية، ووظائف الإدارة التعليمية.

وأشارت البوابة إلى أنه يجب يكون المتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لدى مديرية التربية والتعليم والقانون 155 لسنة 2007م، لافتة إلى أن التقديم إلى إدارة التنسيق بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية.

المستندات المطلوبة

-بيان حالة وظيفية إليكترونية معتمدة من جهة العمل.

-شهادة الأكاديمية المهنية للمعلمين المطلوبة لشغل الوظيفة.

-آخر تقريرين للكفاءة للعامين الدراسيين بمرتبة فوق متوسط على الأقل(2020/2021م ) - (2021/2022م)

-إفادة من الشئون القانونية بعدم الإحالة للمحكمة التأديبية أو الجنائية وإفادة من الجزاءات عن أخر ثلاث سنوات سابقة.

الشروط

-مؤهل عال تربوي مناسب، بالإضافة إلى اجتياز التأهيل التربوي.

-اجتياز المتقدمين للمقابلات المقررة طبقاً لأحكام قانون التعليم 139 لسنة 1981م وتعديلاته والقانون 155 لسنة 2007م وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم للوظائف من اليوم 8 يوليو ويستمر حتى يوم 29 يوليو 2023.