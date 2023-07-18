استقرار أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات.. اعرف عيار 21 بكام

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم بمحلات الصاغة، استقرارا؛ إذ سجل سعر جرام الذهب عيار21 نحو 2165 جنيها دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 2474 جنيها، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر دون مصنعية

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2268 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2165 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة إلى نحو 1856 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1443 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، انخفاضا بمحلات الصاغة، إذ بلغ نحو 17320 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 76950 جنيها.