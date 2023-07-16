أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 16-7-2023.. استقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 16-7-2023، وبالنسبة لعيار 21 استقر ليسجل 2180 جنيهًا للجرام، وعيار 24 سجل 2491 جنيهًا، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار وانخفاضات كبيرة الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك 2491 جنيهًا، حيث استقر سعره عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 قيمة 2180 جنيهًا للجرام وفق آخر سعر أمس، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 1869 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و440 جنيها وفق آخر سعر له أمس.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي خلال الـ15 يوما الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وسجلت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر 16-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن استقرار على آخر سعر سجلته أمس.

وعلى الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع خلال التعاملات الصباحية اليوم في البورصات العالمية.