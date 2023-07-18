أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق.. اعرف كيلو البتلو بكام

شهدت أسعار اللحوم اليوم بأنواعها المختلفة، استقرارا ملحوظا داخل الأسواق؛ نظرا لوفرة المعروض منها في الأسواق المحلية، وتتميز اللحوم الحمراء بمذاقها الفريد وطعمها المميز، بالإضافة إلى احتوائها على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم من بروتينات وغيرها من المواد الضرورية.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-7- 2023 بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة بشكل واضح، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب ما قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 18-7- 2023

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 و250 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 و340 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 260 و330 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 و300 جنيه.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة ما بين 260 و320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 و300 جنيه.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 و170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 300 و350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان ما بين 250 و280 جنيها.