عاجل.. إمام عاشور يحقق رقما قياسيا قبل الانضمام للأهلي.. «تخطى ميسي»

يبدو أن ارتباط اسم إمام عاشور بالأهلي، كان كافيًا لمنحه اهتمام كبير من قبل الجماهير، التي تسببت في وضعه بالقمة على مستوى العالم، بعدما خطف الأنظار في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع اقترابه من الانضمام إلى المارد الأحمر، بعد أشهر قليلة من انضمامه إلى ميتلاند الدنماركي.

إمام عاشور يتفوق على جميع اللاعبين في الأعلى بحثًا ومشاهدة

كشف موقع «ترانسفير ماركت» المختص باحصائيات كرة القدم حول العالم، اعتلاء صفحة إمام عاشور صفقة الأهلي المرتقبة على الموقع العالمي، قائمة الأعلى مشاهدة في الفترة الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى المارد الأحمر، ليظهر لاعب وسط منتخب مصر في الصفحة الرئيسية للموقع الذي كتب: «إمام عاشور الأعلى مشاهدة بين اللاعبين»، إلى جانبه رقم «1».

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا