عاجل.. حقيقة انسحاب الأهلي من صفقة إمام عاشور.. «غضب في ميتلاند»

لاتزال صفقة إمام عاشور تفرض سيطرتها على الميركاتو الصيفي داخل الأهلي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد مع ارتباط اسم لاعب خط وسط المنتخب الوطني بالرحيل عن ميتلاند الدنماركي، من أجل العودة إلى الدوري المصري، عبر بوابة القلعة الحمراء.

هل انسحب الأهلي من صفقة إمام عاشور؟

سلطت صحيفة «tipsbladet» الدنماركية، الضوء على انسحاب الأهلي من إتمام صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوفه، في إشارة إلى أن النادي الأحمر حسم الصفقة بالفعل وما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات، ما يعني أن اللاعب سيكون لاعبًا بشكل رسمي للمارد الأحمر، خلال الساعات المقبلة.

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