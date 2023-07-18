رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. حقيقة انسحاب الأهلي من صفقة إمام عاشور.. «غضب في ميتلاند»

كتب:

هانى حسن
10:18 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2023
إمام عاشور

إمام عاشور

لاتزال صفقة إمام عاشور تفرض سيطرتها على الميركاتو الصيفي داخل الأهلي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد مع ارتباط اسم لاعب خط وسط المنتخب الوطني بالرحيل عن ميتلاند الدنماركي، من أجل العودة إلى الدوري المصري، عبر بوابة القلعة الحمراء.

هل انسحب الأهلي من صفقة إمام عاشور؟

سلطت صحيفة «tipsbladet» الدنماركية، الضوء على انسحاب الأهلي من إتمام صفقة انتقال إمام عاشور إلى صفوفه، في إشارة إلى أن النادي الأحمر حسم الصفقة بالفعل وما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات، ما يعني أن اللاعب سيكون لاعبًا بشكل رسمي للمارد الأحمر، خلال الساعات المقبلة.

ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

إمام عاشور يتواجد في الأهلي ويصور فيديو إعلان الصفقة

مدرب ميتلاند السابق: احتراف إمام عاشور ليس كوبري

عاجل.. سبب تأخر الأهلي الإعلان عن صفقة إمام عاشور

عاجل.. سبب تأجيل تقديم إمام عاشور أولى صفقات الأهلي.. السر في فيديو

عاجل.. صدمة قوية للأهلي بسبب إصابة إمام عاشور.. شوبير يكشف التفاصيل

عاجل.. الأهلي يتلقى صدمة قوية بشأن إصابة إمام عاشور (خاص)
بقلم هانى حسن