الخط الساخن لأعطال الكهرباء في الدقهلية.. يعمل 24 ساعة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية، الخط الساخن لأعطال الكهرباء في الدقهلية، للتيسير على المواطنين حال واجهتهم أي مشكلة أو أعطال، ولذلك لحلها في أسرع وقت ممكن.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الدقهلية

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية أنه يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة الدقهلية على الرقم الموحد 121، والخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أرقام شركات الكهرباء وأماكنها بالدقهلية

وتتواجد شركة كهرباء شمال الدلتا بخدماتها في كافة مراكز وقرى المحافظة، بحسب الصفحة الرسمية للشركة على «فيسبوك»، مثل المنزلة وطلخا وميت غمر وأجا وبلقاس والمنصورة وشربين، ويمكن التواصل مع فروع الشركة في الأماكن التالية:

- هندسة كهرباء قرى السنبلاوين 2 رقم التليفون: 0506695756

- هندسة كهرباء قرى ميت غمر 2 رقم التليفون: 0506902342

- هندسة كهرباء قرى طلخا رقم التليفون: 0502526912

- هندسة كهرباء أجا رقم التليفون التليفون: 0506456222

- هندسة كهرباء غرب المنصورة 2 رقم التليفون: 0502257229

- هندسة كهرباء قرى المنصورة 2 رقم التليفون: 0502260822

- هندسة كهرباء شرق المنصورة رقم التليفون: 0502314012

- هندسة كهرباء مدينة ميت غمر رقم التليفون: 0506909474

- هندسة كهرباء قرى السنبلاوين 1رقم التليفون: 0506695756

- هندسة كهرباء طلخا رقم التليفون: 0502526912

- هندسة كهرباء أجا شرق رقم التليفون: 0506456222

- هندسة كهرباء منية سندوب رقم التليفون: 0502359654

- هندسة كهرباء غرب المنصورة 1 رقم التليفون: 0502257229

- هندسة كهرباء قرى ميت غمر رقم التليفون: 0506902342

- هندسة كهرباء نبروه رقم التليفون: 0502401217

- هندسة كهرباء تمي الأمديد رقم التليفون: 0506850452

- هندسة كهرباء مدينة السنبلاوين رقم التليفون: 0506693956

- هندسة كهرباء كوم النور رقم التليفون: 0506905460

- هندسة كهرباء دكرنس رقم التليفون: 0507474232

- هندسة كهرباء المطرية رقم التليفون: 0507750091

- هندسة كهرباء مدينة بلقاس رقم التليفون: 0502797672

- هندسة كهرباء مدينة شربين رقم التليفون: 0507920184

- هندسة كهرباء مدينة المنزلة رقم التليفون: 0507705500

- هندسة كهرباء منية النصر رقم التليفون: 0507495600

- هندسة كهرباء الجمالية رقم التليفون: 0507730343

- هندسة كهرباء ميت سلسيل رقم التليفون: 0502710710

- هندسة كهرباء بني عبيد رقم التليفون: 0502640400

- هندسة كهرباء قرى شربين رقم التليفون: 0507932485

- هندسة كهرباء قرى بلقاس رقم التليفون:0502795203

- هندسة كهرباء الستاموني رقم التليفون: 0502967593

- هندسة كهرباء جمصة رقم التليفون: 0502740816

- هندسة كهرباء قرى المنزلة رقم التليفون: 0507707375