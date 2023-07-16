نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف.. «عشان الفاتورة ما تزيدش»

نظرًا لارتفاع درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، وزيادة الضغط على استهلاك الأجهزة الكهربائية في الوحدات السكانية والمنشآت الصناعية والتجارية، ما يزيد من استهلاك الكهرباء عن المعتاد، خاصة على استخدام الثلاجات والمراوح و التكييفات.

طرق ترشيد الكهرباء في المنازل

وبالنسبة لطرق ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل والوحدات السكانية، فهي كالتالي:-

- غلق الأنوار غير الضرورية.

- صيانة التكييفات لتقليل استهلاك الكهرباء.

- الحرص على إغلاق باب الثلاجة والديب فريز جيدًا، ووضعهم في أماكن بعيدًا عن البوتاجاز لتقليل استهلاك الكهرباء.

- التقليل من استخدام الفرن الكهربائي.

- نزع فيش المكواة والشواحن وأجهزة التلفزيون والريسيفر بعد انتهاء الاستخدام.

- تقليل استخدام الغلاية الكهربائية.

- فتح السخان الكهربائى قبل الاستخدام بـ30 دقيقة.

كيفية توفير الكهرباء في أماكن المنشآت الصناعية والتجارية

- الحرص على غلق أبواب الغرف خلال تشغيل المكيف.

- إعداد لافتات لتوعوية المواطنين لترشيد الكهرباء داخل المكاتب.

- التقليل من استخدام الكاتل الكهربائي لإعداد المشروبات الساخنة.

- استبدال اللمبات العادية باللمبات الموفرة للطاقة ليد.

- إطفاء الإضاءة عند انتهاء العمل.

- في نهاية يوم العمل الحرص على فصل الأجهزة الكهربيائية والأجهزة الإلكترونية، وإزالة الشواحن من «القابس».

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات عبر قناة «dmc»، أنّ هناك ارتفاعًا في معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بسبب زيدة استخدام التكييفات والمراوح، إذ يؤدي حجم الأحمال خلال الصيف على ارتفاع فاتورة الكهرباء.