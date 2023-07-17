«الكهرباء»: مصر وصلت اليوم لذروة أحمال الاستهلاك بشكل غير مسبوق

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر وصلت لذروة الأحمال في استهلاك الكهرباء، بصورة لم تصل إليها على مدار التاريخ، إذ بلغ الاستهلاك 34.6 جيجا وات، وهذا لم يحدث سابقًا.

حمزة: مصر في السابق كانت تعاني من تهالك شبكات الكهرباء

وتابع «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء الاثنين، أن مصر في السابق كانت تعاني من تهالك شبكات الكهرباء، وشبكات التوزيع، خاصة في صعيد مصر، والمناطق البعيدة عن محطات الإنتاج، وهذا كان يمنع استقرار الكهرباء أو تشكيل التكييفات في بعض المناطق.

حمزة: الاحتياطي يتخطى الـ10 آلاف ميجا وات

ولفت إلى أن اهتمام القيادة السياسية بقطاع الكهرباء، أدى لوجود وفرة في إنتاج الكهرباء، ووجود احتياطي يتخطى الـ10 آلاف ميجا وات، وتطوير شبكات الإنتاج وشبكات التوزيع، خلاف ما يتم تصديره إلى ليبيا والأردن والسودان.