فصل الكهرباء عن 8 مناطق بحي الجناين بالسويس للصيانة غدا

أعلن حي الجناين في محافظة السويس، خريطة فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين، عن عدد من القرى الواقعة في القطاع الريفي بالمحافظة، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات بنطاق شبكة كهرباء الجناين.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

وأوضح بيان صادر عن حي الجناين أنه وفقاً لما ورد من شبكة كهرباء، سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين 17 يوليو، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر، بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية لمحولات هندسة كهرباء الجناين، حيث سيتم إعادة توصيل التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

مناطق فصل التيار الكهربائي

وتشمل الأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بحي الجناين، من «منطقة الحسني وأبو عثمان، وأبو عارف، وعرب الحاج سعد ومحطة صرف الكراني، وأبو الروس والجوهري، والمناطق المحيطة وبعض المرافق والخدمات الواقعة في نطاق فصل التيار الكهربائي.

إجراء الصيانة بمحولات قرية عامر

يذكر أنه جرى الانتهاء من إجراء الصيانة بمحولات قرية عامر، وتم إعادة توصيل التيار الكهربائي لقرى قرية عامر بالكامل، ومنطقة وأبور الملح والبطراوي شرق وغرب وعمارات البطراوي ومكتب التموين ومحطة الصرف والبنك الزراعي.