الخط الساخن لأعطال الكهرباء في الموجة الحارة.. 24 ساعة لاستقبال الشكاوى

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده البلاد بسبب الموجة الحارة التي بدأت الخميس الماضي، وما زالت مستمرة، وهو ما يؤثر سلبا على كفاءة الكهرباء داخل المنازل أو أعمدة الإنارة بالشوارع، ويلجأ المواطنون إلى الخط الساخن لأعطال الكهرباء في الموجة الحارة، من أجل إصلاح الأعطال.

أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لقرائها، تستعرض «الوطن» أرقام الخط الساخن لأعطال الكهرباء، المخصص لتلقي شكاوى المواطنين في الموجة الحارة.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء

تتيح وزارة الكهرباء خدمة تلقي الشكاوى والبلاغات عبر الخط الساخن لأعطال الكهرباء رقم 121، وهي خدمة متاحة على مدار 24 ساعة، وتتيح تواصل كامل للرد على الشكاوى والاستفسارات حول انقطاع الكهرباء.

الخطوط الساخنة لخدمات الكهرباء المتنوعة

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن المتأخرات: 7021.

طرق التواصل مع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء

ويمكن التواصل مع وزارة الكهرباء للإبلاغ عن الأعطال بسبب الموجة الحارة من خلال عدة طرق يوفرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لحل أي مشكلة.

- تقديم شكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، على النحو التالي:

يقوم الشاكي باستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة ورد الشركة.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي:

- الاتصال على رقم 23421475، والداخلي 154.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز http://egyptera.org/ar/.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org5.

- من خلال البرید، وعنوانه: ص.ب. 73 بانوراما أكتوبر- رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 2342179.

- التوجه إلى مقر الجھاز الكائن بـ1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.