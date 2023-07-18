الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة قنا.. 10 أرقام لتلقي الشكاوى

أكد قطاع الكهرباء بقنا أن الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة قنا، يستقبل شكاوى واستفسارات المواطنين طوال اليوم، حال وجود أعطال أو قطع للتيار في القرى والنجوع وغيرها.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة قنا

وكشفت الشركة أن الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة قنا هو نفس الخط المركزي على مستوى الجمهورية الذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة وهو 121، بالإضافة للأرقام المخصصة للأعطال في مدن المحافظة كالتالي:

- أعطال قنا شرق: 5220279

- أعطال قنا غرب: 5325008

- أعطال شبكة كهرباء نقادة: 5325278

- أعطال شبكة كهرباء قفط: 5325719

- أعطال شبكة كهرباء دشنا: 2363842

- أعطال هندسة كهرباء قوص: 6840710

- أعطال نجع حمادي: 6580775

- شبكة كهرباء فرشوط: 2623447

- شبكة كهرباء أبو تشت: 6842083

- شبكة كهرباء الوقف: 5440005

سياسة التعامل مع أعطال الكهرباء في محافظة قنا

وبحسب قطاع كهرباء قنا، فإنه لتخفيض مدة انقطاع التيار الكهربائي لأقل حد ممكن، وبالتالي تقليل الطاقة الكهربية غير المباعة، لجأت الشركة إلى نظام خدمة تحليل بلاغات الأعطال آليا.

وتابع القطاع أن نظام تحليل بلاغات الأعطال آليا يتلقى الأعطال تليفونيا ويقوم بتسجيلها آليا على الحاسب وإبلاغها إلى مراكز الصيانة المختصة ومتابعتها حتى إتمام الإصلاح، بالإضافة إلى تحميل الحاسب الآلي قاعدة بيانات جغرافية كاملة لشبكة الجهد المنخفض، موضحا عليها الأكشاك والأعمدة ومواقع المنازل.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة قنا يعمل 24 ساعة

وأكد قطاع الكهرباء أن هذا النظام يمكن من خلاله الرد الفوري على شكاوى المشتركين والاستدعاء الفوري لفرق الصيانة المتخصصة، ويعمل طوال 24 ساعة.