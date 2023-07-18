الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة مطروح.. خدمة 24 ساعة

أعلنت شركة توزيع كهرباء البحيرة، قطاع مطروح، عن الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة مطروح، والذي يتلقي اتصالات من المواطنين في نطاق المحافظة، حالة وجود أي أعطال في الكابلات أو الخطوط أو شبكات التوزيع بالأحياء والمناطق السكنية المختلفة التي تشرف عليها الشركة، لتفعيل الاستجابة السريعة والعمل على إصلاح الأعطال.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة مطروح

وقالت شركة كهرباء البحيرة، في بيان سابق لها، إن الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة مطروح يعمل على مدار 24 ساعة، حيث يتلقى جميع الشكاوى من المواطنين، ويتم تسجيلها وإبلاغ فريق الأعطال بها والتحرك السريع لها للمعاينة والعمل علي إصلاحها.

رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة مطروح

وأوضحت شركة الكهرباء، أن رقم الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة مطروح هو «0464932760»، ويستقبل الاتصالات على مدار الساعة.

ويتوافر من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء محافظة مطروح أكثر من فريق الصيانة، يضم سيارات متنقلة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة، والصعود لمسافات مرتفعة، ومدعم بمهندسين وفنيين، ومعدات ومهمات للكهرباء تتحرك طبقا لمنظومة متكاملة من خلال الخط الساخن.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غرفة عمليات المحافظة تتابع مع غرفة عمليات الكهرباء من خلال الخط الساخن، للرد علي جميع تساؤلات المواطنين وحل مشاكلهم على مدار العام، خاصة في موسم الصيف مع زيادة الأحمال، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لموسم الصيف في هذا الشأن.