إيقاف تشغيل «الرقم الساخن» لمترو الخط الثالث

أعلنت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، أنه نظرا لتحديث نظام المعلومات الخاص بالخط الساخن للشركة، تم إيقاف الخط الساخن مؤقتًا، موضحة أنه يمكن الوصول إليها من خلال خدمة الواتساب على رقم 01114444988 للخط الأخضر الثالث و01103776770 لقطار العاصمة أو البريد الإليكتروني الخاص بخدمة العملاء customercare@mobilitycairo.com.

وأشارت الشركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه يمكن للمواطنين أيضا إرسال رسائل الصفحة على فيس بوك والتطبيق الخاص بها «Mobility Cairo».

ونوهت إلى أنه يمكن للركاب الوصول بسهولة من الكيت كات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالخط الأخضر الثالث في محطة الكيت كات ثم الوصول بسرعة لمحطة عدلي منصور، بعدها استقلال قطار العاصمة من محطة عدلي منصور، حيث يستمتع الراكب بالرحلة للعاصمة الإدارية الجديدة.

دليلك إلى الخط الأخضر الثالث

وأشارت إلى أن كل ما يحتاج معرفته الركاب من معلومات سواء عن خريطة مترو القاهرة أو الغرامات أو أسعار التذاكر وما إلى ذلك، موجود في «دليلك إلى الخط الأخضر الثالث» بالقرب من مكتب التذاكر أو علي رصيف المحطات.