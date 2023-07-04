الخط الساخن للاستفسار عن الخدمات التأمينية.. «اتصل واستعلم»

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن «16217» للاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية، ومنها رصيد المنشأة، وغيرها من استفسارات تأمينية.

كيفية سداد الاشتراكات التأمينية

وأشارت الهيئة على الموقع الرسمي، إلى أنه يمكن لأي صاحب منشأة بالقطاع الخاص، أن يستعلم عن رصيد المنشأة من خلال الخط الساخن «16217»، لافتة إلى أنه يمكن لصاحب العمل بالقطاع الخاص أن يستعلم، ثم يتوجه لأقرب بنك لسداد الاشتراكات التأمينية من خلال مدفوعة التأمينات الاجتماعية، مشددة على ضرورة حفظ رقم المنشأة عند التقدم للبنك.

خطوات تغيير في بيانات المنشأة

ولفتت إلى أنه في حالة وجود أي تغيير في بيانات أي منشأة، ​يلتزم صاحب العمل بإخطار مكتب الهيئة المختص على النموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه، واتباع الخطوات التالية:

- إنشاء فرع جديد تابع له.

- تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة إلي ملكية خاصة أو العكس.

- تغيير نوع النشاط.

- تغيير العناوين وأماكن العمل.

- التغيير في نماذج التوقيعات أو تغيير الاختام أو فقدها.

- تغيير الكيان القانونى للمنشأة.

- تغيير المدير المسئول.

- تسجيل البيانات المعدلة علي قاعدة المعلومات بالحاسب الآلي بالهيئة.​