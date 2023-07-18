«كتلة الحوار» تناشد الرئيس السيسي إصدار عفو عن الناشط الحقوقي باتريك جورج

ناشدت «كتلة الحوار»، رئيس الجمهورية، بإصدار عفو رئاسي، عن الباحث باتريك جورج، وكل مسجوني قضايا الرأي، الصادر أحكام عليهم، كما ناشدت النائب العام، لإطلاق سراح كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، وفقا لبيان أصدره الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار.

كتلة الحوار تنضم لنداء مجلس أمناء الحوار الوطني

وقال بيان، لكتلة الحوار، إنه «في إطار روح الحوار الوطني وما أبدته الدولة من إرادة انفتاح سياسي، بدأت علي يد رئيس الجمهورية، فإن كتله الحوار تنضم لنداء مجلس أمناء الحوار الوطني، وبيانهم الذي ناشد السيد الرئيس بإصدار عفو رئاسي عن الناشط الحقوقي باتريك جوروج، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والذي صدر اليوم ضده حكم بالسجن ثلاث سنوات من محكمة أمن الدولة الطوارئ، على خلفية مقال رأي له، منشور عام 2049، وهو حكم غير قابل للاستئناف أو النقض».

قضايا الرأي

وأضاف البيان، «لذا فإننا نناشد السيد رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن باتريك جورج، وكل مسجوني قضايا الرأي، الصادر بشأنهم أحكام، وكذا نناشد النائب العام إطلاق سراح كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي».