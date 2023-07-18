الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة بني سويف.. «من أي تليفون»

يبحث المواطنون عن الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في محافظة بني سويف، وهو الرقم الموحد الذي أتاحته وزارة الكهرباء والطاقة ضمن خدماتها للتسهيل على العملاء حال وجود مشكلات أو أعطال أو طوارئ.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة بني سويف

ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة بني سويف على مدار 24 ساعة، سواء للإبلاغ عن عطل، أو أي شكوة أو استفسار بشأن الكهرباء وذلك على الرقم 121، ويمكن الاتصال به من أي هاتف أرضي أو محمول.

ومن خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء في محافظة بني سويف يمكن تلقي بلاغات الأعطال بجميع المدن في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ومن بينها محافظة بني سويف، والذي يتيح إظهار رقم الطالب على شاشة الحاسب، وتسجيل وقت حدوث العطل ووقت الإصلاح، ورسم خطي لشبكة الجهد المنخفض يحدد مكان العطل ومصدر التغذية.

الخط الساخن لأعطال الكهرباء في بني سويف

كما أتاحت وزارة الكهرباء إلى جانب الخط الساخن لأعطال الكهرباء، عددًا من التطبيقات على الهاتف المحمول، للتعامل مع كل ما يخص فواتير الكهرباء سواء شكاوى أو تسجيل قراءة العداد، ومنها تطبيق احسب فاتورتك، أو شكاوى الفواتير وغيرها من الخدمات.