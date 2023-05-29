خطوات التواصل مع أعطال شركة الكهرباء.. هاتفيا أو إلكترونيا

خدمات عدة تتيحها وزارة الكهرباء والطاقة، بهدف التسهيل على المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات تخيص خط ساخن لأعطال الكهرباء، يمكن للعملاء من خلاله التواصل مع الشركة، التواصل مع أعطال شركة الكهرباء، وذلك بكافة الشركات على مستوى الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة، سواء للتقديم عن عطل، أو أي شكوى تخص فواتير الكهرباء، أو الخدمة بشكل عام.

بكافة الشركات على مستوى الجمهورية على مدار الـ24 ساعة

وقد أتاحت وزارة الكهرباء أيضا خدمة السداد والاستعلام الإلكتروني لفاتورة الكهرباء وشحن العداد مسبوق الدفع إلكترونيًا، لتجنب الاختلاط والتزاحم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التواصل مع أعطال شركة الكهرباء، وفقا لوزارة الكهرباء والطاقة.

خطوات التواصل مع أعطال شركة الكهرباء

1- الاتصال على أرقام الخط الساخن، وهى:

- رقم شركة الكهرباء، لخدمة حساب الفاتورة: 359.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم الاستفسارات العامة: 527935.

- رقم شركة الكهرباء، لتقديم البلاغات الفنية: 2835989.

- رقم شركة الكهرباء، للإبلاغ عن القراءات: 146197.

- رقم شركة الكهرباء، للاستعلام عن متأخرات: 7021.

2- تطبيق «احسب فاتورتك».

3- تطبيق «شكاوى الفواتير».

4- من خلال رسائل SMS أيضًا عبر الرقم 91121.

5- الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء.

6- من خلال زيارة 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.

7- من خلال زيارة 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.