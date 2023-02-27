أعطال تلزم شركات الكهرباء إصلاح العداد أو استبداله بالمجان

حددت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر صفحتها الرسمية، الحالات التي يمكن من خلالها المشتركين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بأنواعه ذكي وكودي، والذي يشحن عبر الكروت اكتشاف أعطال هذه النوعية من العدادات ويستوجب فيها إصلاح العطل أو استبدال العداد على نفقة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

دخول الكارت الإلكتروني للعداد فيسجل صفرا

كشفت الشئون الفنية بهندسة كهرباء التحرير، أن الحالة الأولى التي يمكن من خلالها مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع كشف العطل هي عند دخول الكارت الإلكتروني للعداد فيسجل صفرا بينما العداد يعمل والكهرباء سارية.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة لابد أن يقوم المستخدم بضرورة الإبلاغ فورا عن هذا العطل، وإلا سيستمر العداد في تسجيل استهلاك تراكمي، ويفاجأ المشترك بمبلغ كبير متراكم عليه وستتولى إدارة الكهرباء تصليح العطل الفني أو استبدال العداد على نفقتها الخاصة.

في حال استخدام الكارت ولا يستقبل العداد الشحن الجديد

أما الحالة الثانية التي تمكن مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع كشف العطل عندما يقوم بشحن الرصيد، وعند استخدام الكارت لا يستقبل العداد الشحن الجديد، وهنا يجب أن يقوم المستخدم أيضا بإبلاغ إدارة الكهرباء فورا، لتتولى الأمر وتقوم بالمعالجة الفنية وتصليح العطل أو تغيير العداد إن كان ذلك ضروريا على نفقتها الخاصة.

تراكم الحساب وتسجيل استهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة

وأكدت أن الإهمال في الحالات المشار إليها من متابعة عداد الكهرباء سواء القديم أو الكودي مسبوق الدفع، ما يتسبب في تراكم الحساب وتسجيل استهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن تلك الأعطال يحمي المستهلك من تلك الفواتير والتسويات الجزافية الكبيرة.

حدوث حركات اهتزاز بالعداد مسبق الدفع تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية

وقالت الشئون الفنية عبر المنشور إنه في حالة حدوث أي عطل يجب على المشترك إبلاغ شركة التوزيع التابع لها لأن حدوث حركات اهتزاز بالعداد الكارت مسبق الدفع تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية، ويؤدي هذا إلى إضاءة لمبة التلاعب الموجودة بالعداد ويعرضك هذا لتحرير محضر سرقة تيار ودفع غرامات مالية.