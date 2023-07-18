اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجه بتطوير الطيران المدني والارتقاء بتنافسيته

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى» يوجه بتطوير «الطيران المدنى» والارتقاء بتنافسيته

الرئيس يهنئ الشعب والأمة الإسلامية بالعام الهجرى الجديد: دعواتى أن يكون عام خير وازدهار وتنعم مصر الغالية بالأمن والاستقرار

«البترول»: طرح مزايدات للمعادن الثمينة بالربع الحالى لعام 2023

«الملا»: أطلقنا مسحاً إقليمياً لتصنيف المناطق ذات جدوى مرتفعة للمعادن النادرة والمشعة

السيرة.. أطول من العمر

الملكة صفية الأهالى عن مسجدها بـ«الجبانية»: «تحفة معمارية.. ونفسنا نرجع نصلى فيه تانى.. وبنعتبره ثروة»

أنجه هانم صاحبة مسجد عريق فى شبرا وتتقاسم الشهرة مع الشيخ بدران وجيرانها: «صدقة جارية» على روحها

لجنة فنية من 3 وزارات لبحث تداول القطن فى البورصة السلعية

5.5 ألف جنيه سعر القنطار «طويل التيلة».. و4.5 لـ«المتوسط»

سلالات «الدجاج المحلي» ثروة قومية

«فيومى ودندراوى وسيناوى وبلدى».. أنواع مصرية توفر «البيض واللحم»

الخبراء يراهنون على تنميتها لتوفير البروتين الحيوانى بأسعار معقولة.. ودراسة حديثة: تُحقق أرباحاً مرتفعة بتكاليف قليلة

رئيس «الشعبة»: يجب إخضاع سلالاتنا الأصلية والمستنبطة لبرنامج قومى لرعايتها وتحسينها وراثياً

الأهلى والزمالك

«الأحمر» يحتفل بدرع الدورى أمام حرس الحدود.. و«كولر» يستدعى جميع اللاعبين

قائمة جديدة بتدعيمات «الأبيض».. والمنافسة تشتعل مع الكبار

الصفحة الثانية

مصر تطالب الأمم المتحدة بالتعاون فى الأنهار العابرة للحدود

وزيرة التخطيط: نجحنا فى إصدار أول مراجعات محلية طوعية لـ3 محافظات وطورنا 23 مدينة ذكية جديدة منها العاصمة الإدارية

استثمارات البنية التحتية زادت إلى 400 مليار دولار فى السنوات الماضية ونعمل على تعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة

«الصحة»: إصابات «حمى الضنك» فى قرية العليقات بسيطة وتُعالَج منزلياً

«المالية»: ندعم جهود مكافحة التهرب الضريبى

«معيط»: طورنا «البيئة الضريبية» لحفظ حقوقنا من «الشركات متعدّدة الجنسيات»

«نايل سات» تحصل على شهادة التميز من الرابطة العالمية للمحطات الأرضية

القوات المسلحة تشارك فى احتفالية الذكرى الـ75 لعمليات حفظ السلام

المنسق المقيم للأمم المتحدة تشيد بالدور المصرى فى صون السلم والأمن الدوليين

«منى»: زوجى تخلى عنى وقررت أخف علشان ابنى.. و«إيمان»: الرفاق غيروا حياتى

جمعهم «السرطان» وتعاهدوا على محاربته.. «صداقة من رحم المعاناة»

الصفحة الثالثة

خبراء الإنتاج الداجنى يراهنون على تنميتها لتوفير البروتين الحيوانى بأسعار معقولة

سلالات الدجاج المحلى

ثروة قومية تسد الفجوة الغذائية

الصفحة الرابعة

«فيومى ودندراوى وسيناوى وبلدى».. سلالات مصرية توفر «البيض واللحم» ومُربحة اقتصادياً

دراسة: تُحقق عوائد مرتفعة مقابل تكاليف قليلة.. و«عبدالكريم»: أصولها متوفرة بـ«البحوث الزراعية» ويمكن تنميتها

مقاومة للأمراض.. وأمريكا وفرنسا وباكستان أخذت جينات من سلالة «الفيوم» لتحسين سلالتها

وصفة علمية للتغذية بـ«صفر تكلفة»: «بقايا الطعام المنزلى كالذرة البيضاء وكسر القمح والأرز والأزولا»

الطريق للمناعة الطبيعية.. يبدأ بنشر الوعى والفصل بين الدجاج والبط

«عبدالخالق»: «المحلية» تقاوم البكتيريا.. و«سالم»: قشر البرتقال ومخلفات الطماطم تدعم صحة الدواجن

الصفحة الخامسة

التربية المنزلية.. تنهض بالقطاع الريفى وتسد احتياجات الأسرة

«عبدالعزيز»: يمكن الاعتماد على المخلفات المتوافرة فى البيئة المحلية كبديل للأعلاف التقليدية

المعاهد البحثية توفر سلالات الدجاج المحلية والمستنبطة والمحسّنة عالية الإنتاج للأسر الريفية

رئيس «تربية الدواجن»: تنتج اللحوم والبيض بمواصفات بروتينية متكاملة

«حسن»: البيض يفوق الأسماك من حيث احتوائه على نسب متوازنة من الأحماض الأمينية

د. عبدالعزيز السيد: السلالات المحلية والمهجنة يمكنها المساهمة فى تحقيق دخل بالدولار للاقتصاد القومى

رئيس «الشعبة»: يجب إخضاع سلالاتنا المستنبطة لبرنامج قومى لتحسينها وراثياً

نستورد الكتكوت «عمر يوم» من الدول التى تعطينا «الفراخ البيضاء» من سلالات الجدود بـ40 دولاراً

الصفحة السادسة

«الوطن» تقدم إطلالة على مساجد أثرية تحمل أسماء سيدات صاحبات أدوار روحية وتاريخية كبيرة (الحلقة الثالثة)

مساجدهن السيرة.. أطول من العمر

صفية «الدُّرة الشريفة».. الأهالى عن مسجدها: تحفة معمارية ونحكى قصته للأجيال الجديدة

«شباب فوق الستين»: «نتمنى نرجع نصلى فيه»

مهندس معمارى: كنز يجب كشف أسراره وتوثيقها

«الكرمانى»: من المساجد المعلقة ويبرز عظمة ودقة المعمارى فى العصر العثمانى

الصفحة السابعة

أنجه «المحبوبة»

صاحبة مسجد عريق فى شبرا.. وتتقاسم الشهرة مع الشيخ بدران

«عبدالقوى»: «أنفقت مالها وقضت حياتها فى أعمال الخير وعمارة المساجد»

جيرانها: المسجد صدقة جارية على روح صاحبته.. وبندعى لها كل ما تيجى سيرتها

أميرة أبوزيد: اهتمت برعاية المحتاجين.. وأوقفت 40 فداناً لسبيلها فى مكة

مؤسسة «الرحالة الصغيرة»: عاصرت أحداثاً تاريخية وشهدت الثورة العرابية

حكاياتها فى ذاكرة أهل شبرا: بسمع عنها من 40 سنة

«حسين»: «مرة ست مجهولة جددت المسجد وقالت لنا: كل عُمار المساجد حبايبى»

الصفحة الثامنة

ليلة تتويج البطل الأهلى يحتفل بدرع الدورى أمام حرس الحدود.. «كولر» يستدعى جميع اللاعبين للمشاركة فى الحدث.. و«كهربا والشحات وتاو» فى الصورة

تحت الطلب قائمة بتدعيمات الزمالك.. والمنافسة تشتعل مع الأحمر وبيراميدز

معركة منتظرة «صلاح» فى حسابات الفراعنة لأولمبياد باريس.. «ميكالى» يراهن على «مو».. وشواهد مبكرة تكشف رفض ليفربول

رقم خيالى 3 ملايين جنيه سعر تذكرة أول مباراة لـ«ميسى» فى أمريكا