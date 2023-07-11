مجلس إدارة «الدخيلة للصلب» يقرر شطبها من البورصة 

قرر مجلس إدارة شركة «عز الدخيلة»، للصلب الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية، وقالت الشركة في بيان، إن مجلس إدارتها سيقوم بشراء أسهم المعترضين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد إقرار أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بسعر 1250 جنيها للسهم.

شراء السهم بـ1250 جنيه بزيادة 52.4%

ووفقا للبيان، فإن سعر شراء السهم بمبلغ 1250 جنيها يمثل زيادة نحو 52.4% على سعر السهم في السوق ضمن إغلاق يوم 9 يوليو 2023، وزيادة بنحو 38.6% عن سعر السهم مقارنة بمتوسط إغلاق آخر 3 أشهر، وسيتم تمويل الصفقة من خلال الحصول على تمويل مشترك طويل الأجل بالعملة الأجنبية من عدد من البنوك خارج مصر.

أنباء عن الإعلان عن بيعها لشركة حديد عز

وجاءت الموافقة على السير في إجراءات الشطب الاختياري من البورصة المصرية، في الوقت الذي تداولت فيه أنباء عن الإعلان عن بيعها لشركة حديد عز المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتم الإعلان عنه اليوم في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة.