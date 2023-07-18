القبض على عنصر إجرامي لاتهامه بسرقة كابلات الكهرباء في السويس

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات فيديو وصور تم تداولهما عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تضمن قيام أحد الأشخاص «متخصص بسرقة كابلات كهرباء بالسويس»، بمحاولة سرقة كابلات كهرباء من داخل أحد العقارات بالسويس.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان لها، إلى سابقة إلقاء القبض على المتهم أكثر من مرة واتخاذ إجراءات قانونية ضده.

بالفحص تبين أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس له معلومات جنائية، وسبق ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده في 4 قضايا سرقة كابلات كهربائية، وصدر ضده حكمان بالحبس 6 شهور في قضيتين منها وتم تنفيذهما، وما زالت التحقيقات جارية في قضيتين.