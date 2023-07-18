الإسماعيلية تعلن تفاصيل مهرجان المانجو غدا: تصنيع زراعي ورواج سياحي

تعلن محافظة الإسماعيلية تفاصيل النسخة الثانية لمهرجان الإسماعيلية، غدا الأربعاء، والمقرر انطلاقها في 18 أغسطس المقبل، على مدار يومين.

وقال بيان رسمي بمحافظة الإسماعيلية، إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي صباح غد بديوان عام المحافظة، لإعلان كل تفاصيل مهرجان المانجو والإعلان عن الفقرات المقرر إقامتها خلال يومي المهرجان.

محافظ الإسماعيلية: نستهدف فتح أسواق جديدة

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة تستهدف من مهرجان المانجو هذا العام فتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها للترويج لمحصول المانجو.

وأضاف «بشارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإسماعيلية تتميز بامتلاكها أفضل وأجود أصناف المانجو في مصر وعلى مستوى العالم، مشيرا إلي أن المهرجان يستهدف فتح أسواق جديدة، والعمل على جذب رجال الأعمال للاستثمار في التصنيع الزراعي.

الاستثمار في التصنيع الزراعي

وقال محافظ الإسماعيلية إن الاستثمار في التصنيع الزراعي، خاصة في أصناف المانجو يفتح طرقا جديدة للزراعة في مناطق مختلفة في المحافظة والعمل على ترويج المحاصيل خارج مصر مما يعود بعائد كبير.

وأشار «بشارة» إلى أن المهرجان يعمل علي الترويج للسياحة الداخلية بدعوة المحافظات المجاورة للاستمتاع معنا باليوم، وجذب وفود سياحية من دول أخرى والمساهمة في رسم البهجة والفرحة لأهالي الإسماعيلية.