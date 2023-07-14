10 معلومات عن مهرجان المانجو في أسوان.. احتفالات تراثية وبهجة

تستعد محافظة أسوان لافتتاح فعاليات المهرجان السنوي للمانجو أسوان 2023، في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري، تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأعلنت المحافظة عن تنسيقها مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح فعاليات المهرجان وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وخاصة في ظل المشاركة الواسعة للعارضين والتجار والشركات المختلفة.

المهرجان يتضمن معرضًا لبيع المانجو

ويتضمن المهرجان معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة وذات الجودة العالية وذلك بحديقة الشيراتون بكورنيش النيل القديم.

أسوان غنية بأنواع مختلفة من المانجو

كما يشهد مهرجان المانجو أنواعًا عديدة منها والمشهورة في أسوان منها السكرى والعويسى والزبدة والدبشة والجلوك والتيمور وخد الجميل والصديقة.

ويساهم محصول المانجو في مساعدة الآلاف من الأسر الأسوانية، وتعمل المحافظة على توفير خدمات لوجستية لرفع قيمته المضافة، بالإضافة إلى إقامة محطات تجميع وفرز وتبريد، فضلًا عن الاهتمام بصناعة وتدوير مخلفات المانجو وإعادة تصنيعها، وذلك سيعود بالعوائد الاستثمارية الإيجابية، علاوة على التعريف بفوائد المانجو.

ترصد «الوطن»، 10 معلومات عن مهرجان المانجو في أسوان 2023 وفقًا للدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان.

1. تبدأ فعاليات المهرجان السنوي للمانجو أسوان 2023 في الفترة من 16 إلى 18 يوليو الجاري.

2. يتم تنظيم المهرجان تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

3. يهدف مهرجان المانجو إلى استثمار ثروات محافظة أسوان الطبيعية ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.

4. يتم التنسيق مسبقًا مع كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المهرجان.

5. المهرجان يضم معرضاً لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وبسعر الجملة.

6. يوجد أكثر من 100 ألف طن مانجو يتركز زراعتها بإدفو وفارس وبنبان والمنصورية، وتصل قيمتها السوقية لنحو 2 مليار جنيه.

7. تنظيم المهرجان يهدف إلى تعريف السوق المصري بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية.

8. يمكن لمحصول المانجو أن يوفر نحو ألفي مشروع فردي للشباب ما بين التجميع والفرز والتوزيع والنقل والبيع.

9. تحتاج تنمية محصول المانجو في أسوان إلى تأسيس مرافق لوجستية لخدمة هذا المحصول الحيوي والاستراتيجي.

10. يشمل المهرجان فقرات فنية لفرق الفنون الشعبية والتحطيب وكورال لمديرية الشباب والرياضة لذوي الهمم، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية للأطفال وورش عمل مختلفة.