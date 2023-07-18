مهرجان المانجو على شواطئ الغردقة يجذب السياح من 12 دولة أوروبية (صور)

نظمت فنادق الغردقة، اليوم الثلاثاء، مهرجان المانجو على الشواطئ، بمشاركة السياح الأجانب من 12 دولة أوروبية، باستخدام 2 طن مانجو طازجة، وباشتراك 11 شيفا على الشواطئ المفتوحة، في جو ترفيهي لإدخال البهجة والسرور على السائحين لتنشيط السياحة على شواطئ المدينة.

السياح يشاركون في مهرجان المانجو

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، ونائب رئيس الفنادق المنظمة لمهرجان المانجو، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عددا من الفنادق نظمت مهرجانات المانجو على الشواطئ المفتوحة بمشاركة سياح 12 دولة أوروبية، هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج وسويسرا، تزامنا مع بدء موسم المانجو بهدف إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الدعاية وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

مهرجان المانجو على شواطئ الغردقة

وأشار محمود هباش، الشيف العمومي للفنادق المنظمة للفعاليات، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استخدام 2 طن من المانجو الطازجة ومشاركة 11 شيفا في تقطيع المانجو وعمل عصائر فريش وتورتة المانجو وحلويات شرقية وغربية بالمانجو، وهو ما لاقى قبول وإعجاب السياح الأجانب.

وأشار قاسم سيد، مسؤول بأحد فنادق الغردقة، إلى أن اختيار المانجو في المهرجان لأنها من الفاكهة المحببة لدى السياح من المصريين والأجانب.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للغردقة.