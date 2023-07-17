أنواع جديدة من المانجو تظهر بالإسماعيلية.. 30 جنيها كيلو «البلانص»

مع بداية موسم المانجو في محافظة الإسماعيلية كل عام، تظهر عدد من الأصناف الأجنبية بعد لجوء عدد من المزارعين خلال الأعوام الماضية لزراعة هذه الأصناف لزيادة إنتاجها.

وقال إبراهيم صالح، أحد المزارعين في منطقة التعاون بالإسماعيلية، إن الأصناف الأجنبية أثبتت في الفترة الماضية تحملها للظروف المناخية بشكل أكبر من الأصناف المحلية، إلى جانب إنتاج كميات تقدر بأربع أضعاف إنتاج الأصناف المحلية.

البرسنزنت والبلانص أبرز الأنواع

وقال «صالح» في تصريحات لـ«الوطن»، إن أصناف الليلي والبلانص والبرسنزتت أبرز أنواع المانجو التي ستظهر في أسواق الإسماعيلية في منتصف موسم هذا العام بعد نجاح زراعتها، متوقعا ظهورها في الأسواق نهاية شهر أغسطس المقبل.

وتابع أن أسعار هذه الأصناف ستتراوح هذا العام ما بين 30 و40 جنيها تقريبا للكيلو، بحسب الكميات التي سيتم طرحها، مشيرا إلى أن أهم ما يميز الأصناف الأجنبية كبر حجمها، حيث يصل وزن الحبة الواحد أو الحبتين إلى كيلو في بعض الأصناف، إلى جانب تماسك الثمرة بشكل كبير عن الأصناف المحلية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال «صالح»، إن الإسماعيلية نجحت في زراعة عدد من الأصناف الأجنبية بشكل كبير ولاقت استحسان المواطنين، مثل النعومي والكيت والكنت، وظهرت خلال الـ5 سنوات الماضية، فيما ظهرت أصناف الكرمسون والارتو والهايدي العام الماضي.

الزراعة: المزارعين لجأوا للأصناف الأجنبية لزيادة المحصول

وقال المهندس إسماعيل العطار، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إن مزارعي الإسماعيلية لجأوا خلال الفترة الماضية لزراعة بعض الأصناف الأجنبية بسبب زيادة إنتاجها بنسبة تصل إلى ضعفي الكميات التي تنتجها الأصناف المحلية.

وأضاف «العطار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأصناف المحلية تتميز بتحمل الظروف المناخية والتغيرات التي طرأت على طقس الإسماعيلية خلال الأعوام الماضية، من حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة صيفا، وانخفاضها بشكل كبير شتاء، إلى جانب العواصف الثلجية في منتصف الموسم.