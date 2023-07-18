انخفاض أسعار المانجو اليوم في الإسماعيلية.. «السكري بـ30 جنيها»

شهدت أسعار المانجو اليوم في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ما بين 40% و30% في معظم الأصناف بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإنتاج في الأسواق خلال اليومين الماضيين، فيما انتعشت حركة التجارة في أسواق الجملة.

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في منطقة التعاون بالإسماعيلية إن أسعار المانجو انخفضت خلال اليومين الماضيين بحوالي 10 و15 جنيها بسبب زيادة الإنتاج.

أسعار المانجو اليوم.. السكري بـ30 جنيها

وقال إبراهيم صالح أحد مزارعي المانجو في الإسماعيلية أن أسعار المانجو اليوم سجلت 30 جنيها للسكري الأبيض والأخضر و35 جنيها الصديقة في انخفاض بنسبة 30% عن بداية الموسم.

وأضاف «صالح» في أن الأسعار سجلت 50 جنيها للسكري الأبيض والممتاز في بداية الموسم بسبب انخفاض المعروض في الأسواق مشيرا إلى أن الإنتاج سيرتفع خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيتسبب في انخفاض الأسعار.

أسعار المانجو اليوم: استمرار الانخفاض في ذروة الموسم

وقال إبراهيم صالح أن أسعار المانجو إن ذروة الانخفاض ستكون في نهاية الموسم في آخر شهر يوليو الجاري.

وتابع أن أسعار المانجو ستنخفض بشكل كبير في الفترة من 25 يوليو وحتى 15 اغسطس لزيادة الكميات من إنتاج مزارع المحافظة، وبعد يومين ستظهر أصناف جديدة كالنعومي والزبدة والعويس والفونس وفص العويس والتيمور والصديقة ومن الأصناف الأجنبية الكيت والكنت والكرمسون والارتو والهايدي.