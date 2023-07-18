قناة «الناس» تحتفل بالسنة الهجرية بخريطة خاصة وتسجيلات نادرة

تحتفل قناة الناس، برأس السنة الهجرية، غدا الأربعاء، عبر «خريطة خاصة»، تشمل الملامح الحضارية للهجرةِ النبويةِ، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة مساء.

وتتضمن الخريطة الخاصة باقةٌ مختارةٌ من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءات خاصة مع كبارِ العلماء والدعاة حول قيم الهجرة ومحبة الوطن، ودور المرأة الرائد في نجاح الهجرة، ومواقف التضحية في الهجرة النبوية مع الأخذ بالأسباب.

ومن ضيوف الخريطة الخاصة، الدكتور على جمعة، ود. أحمد عمر هاشم، ود. أحمد معبد عبد الكريم، د. عوض إسماعيل، د. محمد مهنا ، د. يسري جبر، د. محمد عبدالمالك، الشيخ عويضة عثمان ، د. عمرو الورداني، د. هاني تمام ، الشيخ يسري عزام ، د. وفاء عبدالسلام، الشيخ أحمد الطلحي، الشيخ أحمد سيف الدين.

وتضم الخريطة الخاصة سهرة فنية بمناسبةِ بدايةِ العامِ الهجريِّ الجديدِ مع المنشدِ والمبتهلِ أحمد العمري وفرقتِهِ الفنية.